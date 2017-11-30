Lo mataron por una bicicleta

Castaños.-Es “El Bolero” Luis Felán presunto asesino de su amigo Erasmo Gutiérrez el “Chino Zapata”, masacrado a golpes la noche del martes en el interior de una vivienda ubicada en la calle Ildefonso Fuentes en la zona Centro de esta Ciudad.

El hermano del presunto asesino Gerardo Rubén Felán Garza informó para Periódico La Voz que no han dejado ver a su hermano Luis Felán desde el día de ayer.

“Dicen que él se echó la culpa por los golpes que le estaban dando los ministeriales, dicen que fue otra persona el que mató al “Chino”, a mí no me han dejado ver a mi hermano, no se quien tuvo la responsabilidad, el abogado está trabajando y estamos en espera de una respuesta” mencionó.

Indicó que a su hermano le gusta mucho la bebida, sin embargo no era una persona agresiva; el “Chino Zapata” y él eran amigos de parranda y se juntaban a tomar en el domicilio, donde la noche del martes perdiera la vida.

Elementos de Seguridad Pública Municipal manifestaron que efectivamente “El Bolero” y el “Chino Zapata” eran amigos y hace tres meses “El Chino” había puesto una queja en la Comandancia en contra de Luis Felán por haberle robado una bicicleta.

Se informó que Luis Felán fue consignado ante el Ministerio Público y dio información a la Policía del domicilio de parientes del ahora occiso Erasmo Gutiérrez Zapata, quienes desde la mañana de este miércoles permanecieron en espera por más de 5 horas en la Agencia del Ministerio Público de Castaños para identificar al cuerpo.

Con la esperanza de que su hermano no fuera el muerto, familiares de Erasmo Gutiérrez acudieron ante el Ministerio Público para reconocer el cuerpo, sin embargo estuvieron en espera más de 5 horas sin tener respuesta.

“Sí eran muy amigos, ya borrachos empiezan a discutir por cualquier cosa, pero no sabemos si fue “El Bolero” el que lo mató, ni tampoco sabemos si es mi hijo el que falleció” manifestó su padre Erasmo Gutiérrez Hernández.

ERA UNA PERSONA QUE TOMABA MUCHO, PERO JAMAS NOS FALTÓ Al RESPETO

Manifiestan vecinas de la calle Ildefonso Fuentes de la zona Centro de esta ciudad, quienes convivían con Luis Felán presunto asesino de “El Chino Zapata” que es una persona muy tranquila y jamás faltó el respeto a vecinos de este lugar.

“Él vivía solo, pero venían amigos con él, esta calle es muy tranquila, ellos nunca le faltaron el respeto a nadie, ellos en su mundo” indicaron.