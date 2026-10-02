Secundaria Técnica 64 en Frontera refuerza seguridad con cámaras de videovigilancia

La Secundaria Técnica 64 "Nezahualcóyotl", ubicada en la colonia La Sierrita de Frontera, instalará entre 35 y 37 cámaras de videovigilancia para reforzar la seguridad al interior del plantel, informó su director, Luis Antonio Martínez Rodríguez.

El equipo será colocado en aulas, pasillos y áreas verdes, con el objetivo de mantener un mayor control de los espacios y ofrecer condiciones más seguras a los alrededor de 608 alumnos que acuden en ambos turnos.

Martínez Rodríguez explicó que el proyecto se realiza en coordinación con la dirección, maestros y la sociedad de padres de familia, además de contar con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra. "Todo es prioridad. La idea es controlar todo el espacio que está dentro de nuestro plantel", señaló.

El director aclaró que la instalación de las cámaras no responde a un robo o acto de vandalismo reciente dentro de la escuela, sino a la intención de fortalecer las medidas de prevención y tener un mayor control de las instalaciones.

Sin embargo, reconoció que el plantel enfrenta situaciones de seguridad en el exterior, principalmente por la presencia de pandillas ajenas a la institución. "Afueras hemos tenido situaciones. Estamos tratando de mejorar las instalaciones y ofrecer mejores espacios a los muchachos", indicó.

Ante esta situación, señaló que mantienen coordinación con la Policía Escolar, particularmente con la oficial Antonia Rodríguez, para atender los problemas que se presentan en los alrededores del plantel.

Sobre la posible presencia de personas relacionadas con la venta o consumo de drogas en el exterior, el director indicó que no cuenta con información que pueda confirmar esa situación.

La secundaria cuenta con una matrícula aproximada de 608 estudiantes entre ambos turnos, por lo que el proyecto de videovigilancia busca abarcar las diferentes áreas del plantel.