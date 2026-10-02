Reconoce exalcalde gestión de Óscar Ríos

NUEVA ROSITA, COAH.- El exalcalde de San Juan de Sabinas, ingeniero Antonio Nerio Rodríguez, reconoció la gestión del alcalde Óscar Ríos Ramírez al destacar que durante su administración se mantuvo el orden y las obras de infraestructura en el municipio.

Nerio Rodríguez señaló que una de las principales responsabilidades de un presidente municipal es garantizar el funcionamiento de los servicios básicos, rubro en el que, a su consideración, no hubo quejas sobresalientes durante la gestión de Ríos Ramírez.

Asimismo, destacó que los resultados de la administración municipal no fueron un esfuerzo individual, sino producto del trabajo conjunto del alcalde y de las personas que integraron su equipo, quienes, dijo, realizaron una importante labor.

El exedil manifestó su deseo de que el trabajo realizado por la actual administración continúe y, de ser posible, mejore, al considerar que Óscar Ríos Ramírez tuvo un buen desempeño al frente del gobierno municipal.

Respecto a la solicitud de licencia presentada por el alcalde, Nerio Rodríguez lamentó que su separación del cargo obedezca a motivos de salud y expresó su deseo de que logre recuperarse pronto para superar esta situación.

Finalmente, comentó que, de acuerdo con la información que ha escuchado, existe la posibilidad de que Ríos Ramírez se reincorpore a sus funciones una vez que resuelva sus problemas de salud.

Subrayó que, en su opinión, la salud, la familia y el trabajo deben ser siempre las prioridades.