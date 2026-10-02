Luis García convoca a reclutamiento de nuevos policías en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- El licenciado Luis García García, director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal en el municipio de San Juan de Sabinas, informó que se mantiene abierta la convocatoria para el reclutamiento de nuevos elementos en Nueva Rosita.

Indicó que existe la necesidad de fortalecer la corporación con hombres y mujeres con vocación de servicio, disciplina y compromiso con la seguridad de la ciudadanía. La invitación está dirigida a personas que cumplan con el perfil y deseen una carrera policial.

El jefe policiaco explicó que los interesados deben acudir a las instalaciones de la Comandancia Municipal para recibir información detallada sobre los requisitos, que incluyen contar con 18 años de edad o más, escolaridad, buena conducta y aprobar los exámenes de control y confianza.

Señaló que los aspirantes que resulten seleccionados recibirán capacitación, formación inicial y se integrarán de manera formal a la corporación con prestaciones de ley y estabilidad laboral. El objetivo, dijo, es incrementar el estado de fuerza y mejorar la cobertura en colonias y zona rural, puesto que se ocupan más de 20 elementos.

García García destacó que el proceso de selección se realiza de manera directa y transparente, exhortando a los aspirantes a contar con la cartilla militar liberada.

Finalmente reiteró que el Mando Coordinado mantiene trabajo permanente en coordinación con instancias estatales para garantizar la seguridad, y que contar con más elementos permitirá reforzar los operativos preventivos y de proximidad social.