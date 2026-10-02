Preparativos para el desfile de la Revolución Mexicana en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- El Ayuntamiento de San Juan de Sabinas inició los preparativos para las actividades cívicas 2026 del mes de noviembre, con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, informó la maestra Juanita Floralba Valdez Pardo.

Explicó que se encuentra en la etapa de toma de acuerdos y que en próximos días se convocará formalmente a las instituciones educativas, asociaciones civiles y organismos que participarán en el desfile, como ocurre cada año.

Detalló que el año pasado participaron alrededor de 72 contingentes y para este 2026 se espera una cifra similar. El formato se mantendrá como en ediciones anteriores, con dos jornadas de desfile para ordenar la participación por niveles educativos.

Precisó que el día 19 de noviembre desfilarán los niveles iniciales y de educación básica, mientras que el 20 de noviembre corresponderá a los niveles medio superior y superior, permitiendo una mejor organización y lucimiento de cada bloque.

Sobre la participación regional, confirmó que se espera la presencia de contingentes de otros municipios, como ocurrió el pasado 16 de septiembre con la asistencia de escuelas del municipio de Sabinas, lo que enriquece la celebración.

La ruta será la tradicional por uso y costumbre, iniciando en la Escuela Secundaria Federal "Fortunato Gutiérrez Cruz", recorriendo la avenida Adolfo López Mateos y concluyendo en la plaza principal de Nueva Rosita.