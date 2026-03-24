En el Municipio de San Juan de Sabinas Conmemora PRI 32 Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo Colosio

NUEVA ROSITA, COAH.- El Comité Municipal del PRI en San Juan de Sabinas, encabezado por Laura Luz Pérez Castro, llevó a cabo un acto solemne en memoria del 32 aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

La ceremonia se realizó en recinto del partido, donde militantes y simpatizantes se reunieron para rendir homenaje al ex candidato presidencial además de realizar guardias de honor frente al monumento erguido al destacado político y su esposa.

Durante su mensaje, la dirigente del tricolor, agradeció la asistencia de quienes se sumaron a esta conmemoración, destacando la importancia de mantener vivo el legado de Colosio.

Subrayó que, su pensamiento continúa siendo una guía para la militancia priista, especialmente en temas de justicia social y cercanía con la ciudadanía.

Los asistentes realizaron una guardia de honor frente al monumento, recordando la visión de Colosio de un país más equitativo y comprometido con las necesidades de la gente.

El ambiente fue de respeto y reflexión, resaltando el impacto que su figura mantiene dentro del partido y en la vida política del país.

Tanto la presidenta del Comité Municipal como el presidente de la Fundación Colosio coincidieron en la vigencia del pensamiento del sonorense.

"Fue una persona que dejó un gran legado en nuestro partido y para la familia priista. Cada año lo recordamos con mucho respeto, buscando llevar a la práctica su ejemplo, manteniendo cercanía con la ciudadanía y, reduciendo la brecha entre la sociedad y la clase política".

La ceremonia contó con la presencia del profesor Virgilio Nieto López, presidente de la Fundación Colosio; el licenciado Felipe Ramos, coordinador regional; la maestra Sandra Ríos Ramírez, en representación del primer priista del municipio, Óscar Ríos Ramírez; así como el profesor Roberto Carlos Briones, en representación de la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez, y Javier Salazar, secretario del comité municipal.

Además, asistieron los presidentes de organismos: Julio Olivo, Flor Valdez, maestra Fidencia Ojeda, Enrique Zapata, Romeo Sandoval, Ramiro Portales, y el Secretario adjunto al Presidente de IRH Oscar Davis.

Los coordinadores políticos de zona como Azalea Solís y Roberto Palacios, el apoyo de los regidores Lorena Sáenz, Jesús Aguiñaga y Jaime Rico Montelongo.

El coordinador de Delegados Félix Romo, Delegados Secciónales, el Lic. Jesús Sáenz, Integrantes del Comité municipal del partido y presidentas seccionales.