Arranca MJS Operativo de Seguridad En Coahuila hay plan en Semana Santa

SALTILLO, COAH.- El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio inició al arranque del Operativo de Seguridad de Semana Santa, con el objetivo de brindar condiciones de paz, orden y confianza durante el próximo periodo vacacional.

El mandatario detalló que se trata de un amplio operativo de seguridad en Coahuila, en el que participan más de 10 mil elementos de distintas corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

El despliegue de seguridad en Coahuila

Durante el arranque, se destacó que esta estrategia responde a una visión clara impulsada por el actual gobierno estatal, mientras que Jiménez Salinas reiteró que la seguridad en la entidad no es producto de la casualidad, sino del trabajo coordinado, la planeación estratégica y la voluntad institucional.

El despliegue contempla la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Armada de México, así como de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Policía Estatal, la Agencia de Investigación Criminal y corporaciones municipales.

Más allá de la vigilancia, el operativo busca fortalecer la cercanía con la ciudadanía y ofrecer protección integral tanto a las familias coahuilenses como a los visitantes.

Coordinación con instancias de seguridad

Para ello, también se cuenta con la coordinación de instancias como Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana, cuerpos de bomberos, Ángeles Verdes, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Turismo.

Como parte de la estrategia, se han llevado a cabo reuniones previas con alcaldes de distintos municipios, con el fin de homologar protocolos y criterios de actuación durante este operativo de Semana Santa, mismas que continuarán en los próximos días.

El estado cuenta además con infraestructura clave en materia de seguridad, como arcos carreteros, el avance en la construcción de 18 cuarteles para las fuerzas de seguridad, y un sistema de videovigilancia con monitoreo permanente a través de los centros C4 y C2 municipales, operando las 24 horas, junto con las líneas de emergencia 911 y 089.

Protección de destinos turísticos

Finalmente, se subrayó la importancia de resguardar los principales destinos turísticos de la entidad, como Parras de la Fuente, Cuatrociénegas, General Cepeda, Arteaga, Candela, Guerrero y Múzquiz, los cuales representan no solo un orgullo estatal, sino también un motor económico.

Autoridades reiteraron que la prioridad es que el turismo tenga la certeza de que Coahuila es un destino seguro para disfrutar en familia.