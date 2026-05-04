Coahuila suma más de 140 parques industriales; buscan atraer inversión extranjera a todas las regiones

VILLA DE PALAÚ, COAH.- En Coahuila se han construido más de 140 parques industriales distribuidos en todas las regiones del estado, informó el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares Martínez.

El funcionario destacó que la infraestructura actual es clave para posicionar a la entidad como un destino atractivo para el capital nacional e internacional.

Importancia de la infraestructura industrial

Durante su más reciente visita al Municipio de Múzquiz, Olivares Martínez señaló que la intención es que los inversionistas extranjeros fijen sus ojos en Coahuila para traer sus proyectos a la entidad.

“Al final del día, trabajamos para que todas las regiones del estado tengan infraestructura”, subrayó el titular de Economía.

El secretario externó que a la Región Carbonífera le faltaba contar con naves de este tipo. Citó como ejemplo las dos naves industriales que construye la tribu Kikapoo donde se invertirán más de 20 millones de dólares.

Inversión en Múzquiz

Serán las primeras de ese nuevo parque industrial y con ellas se buscará atraer empresas trasnacionales que generen buenos sueldos para las comunidades, evitando que la gente tenga que trasladarse a otros lugares por periodos largos para acceder a su trabajo.

Olivares Martínez reconoció que muchos de los parques industriales están concentrados en la región sureste, la más industrializada y con mayor tiempo de auge en ese rubro. Sin embargo, aseguró que el objetivo es homologar dicho desarrollo en todo el estado.

Añadió que es un compromiso del Gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, que la región Centro, Carbonífera y Norte, logren una producción importante en los próximos años, para equilibrar el crecimiento económico y generar empleo mejor remunerado en cada zona de Coahuila.