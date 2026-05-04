Griselda Rodríguez presenta Puntos Violeta en Múzquiz

Instalan 34 Puntos Violeta en Múzquiz para apoyar a mujeres

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el municipio de Múzquiz se han instalado 34 Puntos Violeta, informó la maestra Griselda Rodríguez de Los Santos, directora de la Secretaría de la Mujer.

Estos espacios buscan brindar atención y acompañamiento a mujeres que enfrentan situaciones de violencia, convirtiéndose en un recurso clave dentro de la comunidad.

Rodríguez de Los Santos destacó que contar con la Unidad Violeta en este Pueblo Mágico representa un gran avance, ya que cada vez se realizan más actividades enfocadas en atender problemáticas que muchas mujeres viven en silencio.

Importancia de los Puntos Violeta

La presencia de estos puntos fortalece la red de apoyo y visibiliza la importancia de atender la violencia de género.

La funcionaria reconoció que, lamentablemente, el número de mujeres violentadas en Múzquiz es alto.

Esta realidad se refleja en la cifra de mujeres que acuden a los centros de conveniencia en busca de ayuda, lo que confirma la necesidad de ampliar los espacios de atención y protección.

Coordinación interinstitucional

Asimismo, subrayó que la Secretaría de la Mujer trabaja de manera coordinada con distintas dependencias relacionadas con la atención a mujeres, con el objetivo de ofrecer respuestas integrales y efectivas.

La colaboración interinstitucional es fundamental para garantizar que las víctimas reciban apoyo psicológico, legal y social.

Finalmente, Griselda Rodríguez, reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo las acciones en favor de las mujeres de Múzquiz.

Con la instalación de los Puntos Violeta, se busca no solo atender casos de violencia, sino también generar conciencia y promover una cultura de respeto e igualdad en la comunidad.