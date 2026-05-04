Programa "Ayuda que Transforma" beneficia a más de 400 familias en San Juan de Sabinas con tinacos y cemento

NUEVA ROSITA, COAH.- Más de 400 personas han sido beneficiadas en el municipio de San Juan de Sabinas, con la entrega de tinacos y cemento a bajo costo, gracias al programa "Ayuda que Transforma" que opera en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria.

El apoyo busca mejorar las condiciones de almacenamiento de agua y vivienda de las familias sanjuanenses.

La información fue dada a conocer por el licenciado Federico Borjón, titular del departamento de Desarrollo e Inclusión en la administración municipal 2025-2027 del Municipio de San Juan de Sabinas.

El funcionario destacó que este esquema de subsidio permite a los beneficiarios acceder a materiales esenciales a un precio muy por debajo del comercial.

Borjón detalló que las actividades del programa continúan activas ante lo cual, para los próximos días se tiene contemplada la entrega de cemento a muy bajo costo, mientras que durante la próxima semana se realizará una nueva dotación de tinacos para almacenar agua, atendiendo una de las principales necesidades de los hogares.

Agregó que, una vez concluida la programación de dichos beneficios, las actividades se suspenderán de forma temporal.

¿Qué declararon las autoridades sobre el programa?

Esta pausa obedece al proceso electoral que se avecina, en cumplimiento con las disposiciones legales que rigen los programas sociales durante los periodos de campaña.

El departamento de Desarrollo e Inclusión invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las convocatorias oficiales y reiteró que el objetivo del programa es seguir transformando la calidad de vida de las familias mediante apoyos directos y accesibles.