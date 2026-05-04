Estancadas demandas de pensionados de Palaú contra IMSS

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Un hombre de la tercera edad fue atropellado la tarde del pasado fin de semana, sobre la carretera que conecta Minas de Barroterán con La Florida.

El lesionado fue identificado como Paulo N, de 60 años de edad, ciudadano que resultó con lesiones de consideración tras el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el afectado sufrió traumatismo craneoencefálico, así como fractura en la pierna izquierda y en la mano derecha.

Paramédicos de emergencias de este mineral, acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron de urgencia a la clínica 31 del IMSS, para recibir atención médica especializada.

El presunto responsable fue identificado como José Ramón N, de 47 años, con domicilio en la calle 20 de Noviembre esquina con Benito Juárez, en Minas La Florida.

El conductor manejaba un automóvil Chevrolet Malibú color gris, con placas FKY-815-C, y declaró a las autoridades que se dirigía hacia su hogar cuando el peatón se le atravesó repentinamente sobre la vía, sin que lograra esquivarlo.

Autoridades informaron que el herido es una persona con adicción al alcohol y que no cuenta con familiares cercanos.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Paulo N fue ingresado a la clínica del Seguro Social más cercana, donde permaneció bajo observación médica.

Elementos de tránsito tomaron conocimiento de los hechos para deslindar responsabilidades. Se espera que en las próximas horas se determine la situación legal de José Ramón N, mientras continúa la investigación correspondiente.