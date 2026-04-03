Frontera celebra el Viacrucis con Luis Jaime Maceira como Jesucristo

FRONTERA, COAHUILA.- Con el rostro sereno y la fe intacta, Luis Jaime Maceira Maceira volvió a dar vida a Jesucristo durante el tradicional Viacrucis de la colonia Borja, en una representación que reafirma la devoción de la comunidad durante el Viernes Santo.

A sus 61 años, Maceira asumió por quinta ocasión este personaje central de la Pasión, convencido de que su participación va más allá de una actuación, al tratarse —como él mismo ha expresado— de un llamado espiritual.

Desde las 9:00 de la mañana, las inmediaciones de la parroquia Santuario de Guadalupe comenzaron a congregar a decenas de fieles y participantes. Apóstoles, soldados romanos y Poncio Pilato dieron forma al inicio del recorrido que simboliza la condena de Jesús y su camino hacia el Calvario.

A lo largo de las 15 estaciones, la representación avanzó entre calles empinadas y miradas atentas. La caída de Jesús bajo el peso de la cruz, el encuentro con la Virgen María, la ayuda del Cirineo y el gesto de Verónica marcaron algunos de los momentos más emotivos, acompañados por oraciones y reflexiones de los asistentes.

El recorrido culminó en las inmediaciones de la iglesia Cristo Rey, donde se escenificó la crucifixión, uno de los pasajes más conmovedores. Ahí resonaron las palabras atribuidas a Jesús en los Evangelios: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen".

Finalmente, la representación concluyó con el descendimiento y la colocación del cuerpo en el sepulcro, dejando entre los presentes el mensaje de esperanza que simboliza la resurrección en el Domingo de Pascua.

Para los habitantes de Frontera, este Viacrucis no solo mantiene viva una de las tradiciones más significativas de la Semana Santa, sino que también refleja la entrega de quienes participan año con año para fortalecer la fe colectiva.