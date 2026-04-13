Al omitir alto gráfico motociclista se impacta en Explorer

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un motociclista que omitió una señal de alto terminó impactándose contra una camioneta en la colonia Nogalera, sobre la calle Trinidad Rodríguez esquina con Mártires.

El percance movilizó a elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública, quienes acudieron al lugar bajo la dirección de José Ponce Sánchez.

El lesionado, declaró a los oficiales que se pasó el alto gráfico, lo que provocó la colisión con una camioneta Ford Explorer modelo 2000. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque sí daños materiales en las unidades involucradas.

La camioneta era conducida por Luis Jesús N., de 21 años de edad, alias "El Chuy", con domicilio en la misma colonia Nogalera. Al momento del accidente, el joven circulaba en estado de ebriedad, situación que agravó su responsabilidad en el hecho.

Tras la intervención de los elementos policiacos, el conductor fue detenido y puesto a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, donde se determinará su situación legal y las sanciones correspondientes.

Acciones de la autoridad

El incidente generó expectación entre vecinos de la zona, quienes señalaron la importancia de respetar las señales de tránsito para evitar accidentes.

Las autoridades reiteraron su llamado a conducir con responsabilidad y evitar el consumo de alcohol al manejar para evitar situaciones como la ocurrida la madrugada del domingo.