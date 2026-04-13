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Coahuila

Despiden con dolor a Maribel Quirarte, mujer ejemplar de Allende, tras trágico accidente

La deportista y madre originaria de Allende perdió la vida tras impactarse el vehículo en el que viajaba; deja un profundo dolor en la comunidad.

Por Alberto Ibarra Riojas - 13 abril, 2026 - 02:32 p.m.
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      ALLENDE, COAH. – Entre muestras de profundo dolor y mensajes de despedida, familiares y amigos lamentaron la muerte de Maribel Quirarte Peña, originaria de este municipio, quien perdió la vida en un accidente ocurrido el pasado domingo, dejando un vacío irreparable entre sus seres queridos.

      La información fue dada a conocer por su hija, Jahaira Quirarte, quien a través de redes sociales expresó el impacto de la pérdida con un mensaje que conmovió a la comunidad, reflejando el fuerte vínculo que mantenían y el dolor que hoy enfrenta su familia.

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      El accidente ocurrido en Castaños

      De acuerdo con los testimonios, Maribel fue una mujer ejemplar, apasionada del voleibol, destacada académicamente y reconocida por su nobleza, inteligencia y disposición para ayudar a los demás. Madre dedicada y trabajadora en una empresa de Piedras Negras, también disfrutaba viajar, convivir con su familia y mantener la unión entre sus seres queridos, siendo considerada un pilar fundamental.

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      Reacciones de la comunidad

      Quienes la conocieron coincidieron en que su partida deja una huella profunda, destacando que su legado permanecerá como ejemplo de amor, fortaleza y entrega, en medio del dolor que hoy embarga a su familia y a la comunidad.

      El accidente se registró alrededor de las 17:30 horas en el bulevar Santa Cecilia, en el municipio de Castaños, cuando la unidad en la que viajaban se impactó contra una estructura metálica tras perder el control. Maribel regresaba de Saltillo, luego de asistir a un juego de voleibol, y viajaba acompañada por otras tres mujeres que resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales para su atención médica.

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