Empresa Dual de Monclova

NUEVA ROSITA, COAH.- La empresa automotriz Dual (Borgstena) establecida en la ciudad de Monclova mantiene abiertas sus oportunidades laborales en la Región Carbonífera, informó la licenciada Carolina Morales Iribarren, subsecretaria del Trabajo en esta cuenca.

Con ello, se busca fortalecer la vinculación entre los habitantes de la región y las industrias instaladas en otros municipios, particularmente en el sector de textiles automotrices.

Morales Iribarren detalló que, a través de las oficinas ubicadas en el municipio de Sabinas, se siguen recibiendo solicitudes de empleo de tal manera que, a la fecha, 62 personas han sido contratadas y enviadas a laborar en la planta automotriz, lo que representa un avance significativo en la colocación de mano de obra local.

La subsecretaria agregó que, actualmente existen 50 vacantes disponibles, abiertas tanto para hombres como mujeres con experiencia, principalmente en el área de costura, elaborando asientos y bolsas de aire.

Se ofrecen salarios competitivos, servicio de transporte y todas las prestaciones de ley, lo que convierte esta opción en una alternativa atractiva para quienes buscan estabilidad laboral.

Asimismo, recordó que durante el reclutamiento realizado en el mineral de Minas de Barroterán se obtuvo una gran respuesta por parte de la población.

La jornada de empleo celebrada el pasado 25 de marzo reflejó la alta demanda de oportunidades en la región, consolidando el interés de los habitantes por integrarse a la industria automotriz.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo en la Región Carbonífera reafirma su compromiso de impulsar la generación de empleos y apoyar a los ciudadanos en su incorporación al mercado laboral.

La continuidad de estas ofertas representa un paso importante para el desarrollo económico de esta región y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes.