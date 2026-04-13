Entregan 15 toneladas de Semilla de sorgo a campesinos

NUEVA ROSITA, COAH.- Con un esfuerzo conjunto entre el Estado, el Municipio y los propios productores, se llevó a cabo la entrega de 15 toneladas de sorgo forrajero correspondiente al ciclo primavera-verano 2026 en el Municipio de San Juan de Sabinas.

La entrega de sorgo forrajero

El evento se realizó en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se destacó la importancia de este apoyo para fortalecer la actividad agropecuaria.

La ceremonia fue encabezada por el secretario del ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar con la representación del alcalde Oscar Ríos Ramírez.

"Este tipo de programas son fundamentales para garantizar la alimentación del ganado y, con ello, la estabilidad económica de las familias campesinas" expresó por su parte el ingeniero Ramiro Portales Castillo, director de Desarrollo Rural Municipal.

Inversión y participación

La inversión total ascendió a 690 mil pesos, con un esquema de participación tripartita: el Gobierno del Estado aportó el 25 %, el Municipio otro 25 % y los productores el 50 % restante.

Gracias a este esfuerzo, se podrán sembrar 375 hectáreas de sorgo, lo que permitirá contar con suficiente forraje para el ganado durante la temporada.

Durante el acto, se expresó un agradecimiento público al Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, así como al secretario de Desarrollo Rural del Estado, Jesús María Montemayor Garza, y al propio alcalde Oscar Ríos Ramírez, por las gestiones realizadas para que este beneficio llegue a los campesinos de este Municipio.

Reacciones de los productores

El evento contó además con la presencia de Diego Javier Elguezabal, subsecretario de Desarrollo Rural en la Carbonífera, regidores de la administración municipal 2025-2027 y funcionarios de la presidencia.

La entrega de sorgo forrajero fue recibida con entusiasmo por los productores, quienes reconocieron que este apoyo representa un impulso significativo para el campo de San Juan de Sabinas.