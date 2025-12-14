Contactanos
Luly López Naranjo celebra posadas para más de mil niños en Saltillo

El alcalde Javier Díaz González respaldó las actividades del DIF Saltillo para mejorar la calidad de vida en la zona rural.

Por Staff / La Voz - 14 diciembre, 2025 - 08:09 p.m.
      Más de mil niños han disfrutado las posadas del DIF Saltillo en 10 ejidos de Saltillo, gracias a Corazones Voluntarios que se sumaron al organismo.

      Las posadas en los ejidos

      Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció a ciudadanos, organizaciones civiles, empresas y universidades por contribuir con diferentes aportaciones. Las posadas se llevaron a cabo en los ejidos Cuautla, Providencia, Chapula, Agua Nueva, Hedionda Grande, Buñuelos, Zacatera, Presa de los Muchachos, Tanque del Cerro y Presa de San Pedro. Se entregaron regalos, bicicletas, se rompieron piñatas y se ofrecieron bolos y refrigerios.

      Apoyo del DIF y el alcalde

      Las posadas contaron con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Rural y el Voluntariado del DIF Saltillo. Durante todo el año, con el respaldo del alcalde Javier Díaz González, se mantuvo presencia permanente en la zona rural para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

