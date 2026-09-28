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Coahuila

Conductor se impacta contra estructura municipal en la zona Centro de Ciudad Acuña

El conductor fue valorado por elementos de rescate y no presentó lesiones de gravedad.

Por Angel Garcia - 28 septiembre, 2026 - 10:22 a.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un vehículo Mazda 6 perdió el control y terminó impactándose contra una base de concreto propiedad del Municipio, en la zona Centro de Ciudad Acuña.

      El accidente ocurrió sobre la calle Guerrero, en el cruce con la calle Apolo, donde el automóvil salió de control y se impactó contra la estructura.

      El vehículo fue identificado como un Mazda 6, modelo 2016, color gris, conducido por Rodrigo Belli Polito, de 29 años de edad.

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      ¿Cómo ocurrió el accidente?

      Elementos de rescate acudieron al lugar para valorar al conductor y descartaron que presentara lesiones de gravedad.

      Acciones de la autoridad

      Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para determinar las circunstancias en las que ocurrió el percance.

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