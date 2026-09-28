MTB Coahuila cerrará serial en Monclova

Al menos 250 ciclistas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Texas llegarán a Monclova el próximo 11 de octubre para disputar la etapa final del serial de MTB Coahuila, evento que generará una derrama económica en Monclova y la región, principalmente en hoteles y establecimientos comerciales.

El evento que se llevará a cabo en Monclova representa la última etapa de la competencia, en la que participan ciclistas de distintas regiones de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el sur de Texas.

Juan Manuel Cruz, organizador del evento, estimó que, entre competidores y familiares, la actividad podría atraer alrededor de 800 personas, lo que representará movimiento para el sector hotelero y otros servicios de la ciudad.

Explicó que actualmente mantienen contacto con hoteles de Monclova para que ofrezcan promociones a los participantes que llegarán desde otras ciudades y estados.

Detalles confirmados

La etapa final contará con 20 categorías y recorridos de acuerdo con el nivel de experiencia de cada competidor, con recorridos desde 6 kilómetros para iniciados, y 8 kilómetros en los circuitos de campo traviesa para elite.

La meta estará instalada dentro del Ecoparque Monclova, donde los ciclistas completarán un recorrido final de aproximadamente un kilómetro.

Como parte de la premiación, se entregarán trofeos a los cinco primeros lugares y medallas de participación. También serán rifadas tres bicicletas entre los participantes, con diferentes criterios de elegibilidad.

Agradeció el respaldo del Ayuntamiento de Monclova, Ecoparque, OCV, Santa María, Ruta del Desierto, OCB y Toyota Monclova, entre los patrocinadores del evento.

Impacto en la comunidad

Los interesados pueden solicitar información en la página de Rebels ERC, en el Ecoparque Monclova o al teléfono 866-136-3623.