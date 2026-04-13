Capturan a Omar Arnel con 15 dosis de cristal

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Gracias a las estrategias de seguridad, acciones implementadas por elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando del director José Ponce Sánchez, se logró la captura de un presunto narcomenudista en el municipio de Múzquiz.

El detenido fue identificado como Omar Arnel N., de 46 años de edad, alias "El Charrangas", con domicilio en el barrio África de esta Villa. Durante la revisión, se le encontraron 15 dosis del narcótico conocido como cristal, droga que fue asegurada por las autoridades.

Tanto el individuo como la sustancia, fueron turnados a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común, donde se iniciará el proceso correspondiente.

Posteriormente, Omar N Arnel N., será judicializado ante un Juez de Control de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral con destacamento en el municipio de Sabinas.

Acciones de la autoridad

La Dirección de Seguridad Pública destaca que, estas acciones forman parte de un operativo permanente que se mantiene las 24 horas del día, los 365 días del año, con el objetivo de combatir el narcomenudeo y garantizar la tranquilidad de los habitantes de Múzquiz.

Con este tipo de detenciones, las autoridades buscan mantener el orden y la paz en la comunidad, además de proteger a los jóvenes de las drogas, reforzando así la estrategia de seguridad.