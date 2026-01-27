Hallan a un hombre sin signos vitales dentro de una vivienda en la colonia Jardín

SALTILLO, Coahuila. - La mañana de este martes, un hombre de alrededor de 35 años fue localizado sin signos vitales al interior de una casa situada en la calle Pino, casi esquina con Roble, en la colonia Jardín del municipio de Saltillo.

El hallazgo se registró luego de que un compañero y amigo del hoy fallecido acudiera al domicilio, como lo hacía habitualmente, para pasar por él rumbo a sus actividades laborales.

Al no recibir respuesta tras llamar en repetidas ocasiones, decidió asomarse por una de las ventanas del inmueble.

Desde el exterior, el amigo logró observar al hombre tendido en el baño, aparentemente inconsciente, mientras el agua de la regadera permanecía abierta. Ante la escena, se solicitó apoyo de los servicios de emergencia a través del número correspondiente.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y, tras efectuar la revisión médica, confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias iniciales y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley que permitirá determinar con precisión las causas del deceso.