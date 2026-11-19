Castaños, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas arrancó obras de infraestructura y seguridad por el orden de los 102 millones de pesos en la región Centro-Desierto, obras con las que sigue cumpliendo compromisos con las y los coahuilenses y que impactan de manera positiva en la calidad de vida de las familias de todas las regiones del estado.

"¡Con grandes obras le cumplimos a la región Centro-Desierto! En equipo con nuestros amigos y alcaldes @lYesica Sifuentes y Carlos Villarreal, arrancamos la modernización del libramiento Puerta 4 en Monclova, con 90 millones de pesos, y la construcción del Arco de Seguridad Carretero en Castaños, con 12 millones de pesos. Seguimos fortaleciendo a pasos de gigante la seguridad, mejorando la infraestructura e impulsando la competitividad de esta gran región de Coahuila!", destacó el gobernador.

Agregó que el plan que se tiene de obras, proyectos y acciones, está encaminado a que la gente viva mejor; ese siende ese su objetivo principal.

Mencionó que uno de los temas más importantes para la gente es el de seguridad, porque, dijo, si se pierde ésta, se pierden muchas cosas.

Agregó que en Coahuila se ha ido construyendo un gran modelo de seguridad que se ha trabajado en equipo entre sociedad y gobierno, basado en dos factores muy importantes: voluntad y coordinación entre las diferentes instituciones.

Destacó que gracias a este trabajo en equipo y coordinado, por primera vez en la historia, Coahuila es el estado más seguro de todo México.

Recordó que desde el inicio de su administración se ha realizado una gran inversión en el tema de seguridad; se han construido 18 cuarteles en todo el estado, y que con el arco de seguridad que hoy inicia su construcción, son cinco de su tipo que se construyen en territorio coahuilense.

De la misma manera, mencionó que en la región Centro-Desierto se han llevado a cabo grandes obras de infraestructura, y que hoy se pone en marcha una más, como lo es con la modernización de la Puerta 4.

Señaló que al igual que estos dos temas, su administración labora en otros igual de importantes para la calidad de vida de las familias, como son el tema de educación, salud, obras y programas sociales, entre otros.

"En Coahuila, entre todas y todos hemos generado las mejores condiciones para vivir, para trabajar, para emprender, para desarrollarnos; y esto lo hacemos porque, como buenos coahuilenses, queremos mejorar siempre", puntualizó.

Manolo Jiménez convocó a todas y a todos los coahuilenses a seguir trabajando juntos para seguir construyendo la grandeza de Coahuila.

Miguel Ángel Algara Acosta, secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, dio a conocer que en la modernización del libramiento Oriente Puerta 4 se contempla una meta de 3.2 kilómetros de nueva carpeta asfáltica en el tramo de bulevar Harold R. Pape hasta la avenida de la Revolución Mexicana.

Informó que los trabajos a ejecutar serán modernización a cuatro carriles de circulación, dos por sentido, terracerías, pavimentos, obras de drenaje, instalación de alumbrado público y señalamiento horizontal y vertical.

"Una vez concluida esta obra, se convertirá en una ruta alterna esencial para el transporte pesado y para los automovilistas foráneos que se dirigen a las regiones Carbonífera y Norte. Con ello se logrará el desahogo del tráfico en las principales vialidades del centro de Monclova", comentó.

Sobre el arco de seguridad carretero, dijo que se construirá a base de hormigón armado y estructuras metálicas, con una altura de 8.15 metros y un ancho de 21 metros para cuatro carriles de circulación.

Contará con sistema de videovigilancia, puesto de analista y vigía, puesto para personal de seguridad, área de revisión techada, instalaciones eléctricas y sanitarias, además de la pavimentación de áreas nuevas.

Enrique Zabaleta Ramos, miembro del CONSEDE Centro Desierto, dijo que los empresarios siguen creyendo en esta tierra porque aquí están nuestras raíces, nuestro trabajo y nuestro futuro.

"Gobernador, los empresarios reconocemos y agradecemos su compromiso con la infraestructura y la seguridad. El gran trabajo que ha realizado en estas materias ha permitido que Coahuila siga siendo un referente nacional, y que nuestras empresas tengan condiciones para crecer y generar empleos", mencionó.