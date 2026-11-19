Los preparativos para Villamagia 2026 avanzan en Monclova con la instalación del monumental pino navideño y las villas que formarán parte de los atractivos de la temporada decembrina en la plaza principal.

Mavi Sosa Rubio, presidenta honoraria del DIF Municipal, acudió al lugar acompañada de integrantes de su equipo de trabajo, así como de personal de la Presidencia Municipal y del Gobierno del Estado, para revisar los avances de instalación y participar en la planeación logística del evento.

Villamagia 2026 en cinco municipios de Coahuila

Villamagia 2026 llegará por cuarto año consecutivo a cinco municipios de Coahuila, con espacios diseñados para ofrecer entretenimiento y actividades familiares durante la temporada navideña.

Cada sede contará con villas navideñas, figuras gigantes, espacios para fotografías con Santa Claus, espectáculos, música y diversas actividades para el disfrute de las familias.

Detalles del encendido inaugural

De acuerdo con la información difundida a nivel estatal, el encendido inaugural se realizará el próximo 29 de noviembre, a las 19:00 horas, de manera simultánea en las cinco sedes.

En Monclova, las autoridades municipales aún están pendientes de dar a conocer los detalles del programa y las actividades que se ofrecerán durante Villamagia 2026.