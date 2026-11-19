Monclova cerrará 2026 con una inversión cercana a los 500 millones de pesos en obra pública, mediante recursos municipales, estatales y federales, informó Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas.

Explicó que durante el año se fortalecieron principalmente los trabajos de pavimentación, además de obras de infraestructura básica y rehabilitación de espacios públicos, como parte del plan de inversión Prendamos Monclova.

Detalló que, del monto ejercido, alrededor de 300 millones de pesos correspondieron a recursos municipales, 100 millones al apoyo del gobierno del estado y 24 millones aportados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El resto corresponde a otras inversiones en obra pública.

Valenciana señaló que los trabajos continúan en distintos sectores de la ciudad, en coordinación con el gobierno del estado, a través del programa En Equipo le Entramos, que contempla acciones de pavimentación y recuperación de espacios públicos.

Indicó que mediante este esquema se fortalecerán seis espacios públicos en Monclova. Entre los sectores donde se desarrollan o proyectan intervenciones mencionó la colonia Obrera, tercer sector; la calle Rivera del Río, la colonia Petrolera y Elsa Hernández.

El funcionario destacó que para 2027 la prioridad será ampliar la infraestructura de servicios básicos, principalmente agua potable y drenaje, con una inversión proyectada para el sector oriente de la ciudad, donde se concentra parte del crecimiento urbano.

Explicó que también se han sostenido acercamientos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para coordinar proyectos de electrificación en las zonas que más lo requieren.

Señaló que aproximadamente el 80 por ciento de la ciudad cuenta con infraestructura, mientras que las necesidades pendientes se concentran principalmente en colonias de reciente crecimiento hacia el oriente.

Precisó que durante este año no fue posible intervenir en algunas de esas zonas debido a la falta de certeza jurídica de los terrenos; sin embargo, se trabajó para regularizar esa situación y permitir que los proyectos puedan desarrollarse el próximo año.

Con ello, el ayuntamiento buscará enfocar los recursos de 2027 en ampliar la cobertura de agua, drenaje y otros servicios básicos en las colonias que presentan mayores necesidades.