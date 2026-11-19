El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que la reactivación de AHMSA y la ampliación y modernización de la carretera 57 Saltillo – Monclova, ambos compromisos pendientes del Gobierno Federal, serían de mucha ayuda para todas las acciones, proyectos y programas que el Gobierno del Estado ya viene haciendo para mejorar la economía en la región Centro Desierto.

Al ser abordado por los medios de comunicación luego de su evento en Castaños, el Gobernador de Coahuila explicó que en equipo y coordinación con las y los empresarios y las y los alcaldes de esta región, se está impulsando fuerte para que el plan económico se siga fortaleciendo.

Destacó que en los primeros tres años de su gobierno han llegado poco más de 20 nuevos proyectos a la región Centro Desierto de Coahuila.

"Hay un compromiso pendiente de parte del Gobierno Federal de reactivar lo que es AHMSA, compromiso pendiente que es un factor muy importante para la economía de esta región que se vio mermada por el Gobierno Federal anterior", mencionó.

Jiménez Salinas dijo que espera que este compromiso por parte del Gobierno Federal se pueda cumplir a la brevedad y que se reactive de una u otra manera la economía de AHMSA, o que se apoye o se entregue a las y los trabajadores lo que les corresponde.

"Que exista una acción contundente que permita recuperar lo que el Gobierno Federal anterior pisoteó y mermó, que fue la productividad de esta empresa de Coahuila que, hasta 2021, generaba miles de empleos y traía una gran derrama económica. Esperemos que este compromiso del Gobierno Federal pueda cumplirse a la brevedad", argumentó.

De igual manera, comentó que existe otro compromiso pendiente del Gobierno Federal, que es la ampliación y modernización de la carretera 57 Saltillo – Monclova.

En ese sentido, dio a conocer que el Gobierno del Estado ha hecho muchas obras complementarias; dio a conocer que se están construyendo libramientos, que se están recarpeteando tramos importantes entre Monclova y Sabinas, así como un libramiento llegando a Sabinas.

"Parte de la competitividad de la región Centro - Desierto también depende de este compromiso de la ampliación de la carretera Saltillo - Monclova, en la cual estamos puestos para apoyar en lo que sea necesario, en cuestión de gestiones o cuestiones técnicas", comentó.

"Creo que esos dos compromisos pendientes del Gobierno Federal serían de mucha ayuda a todo lo que ya venimos haciendo nosotros para la economía de la región Centro – Desierto", aseveró el gobernador Manolo Jiménez en declaraciones a la prensa.