Alerta sanitaria en Coahuila: ganaderos llaman a vigilar heridas por riesgo de gusano barrenador

Luego de la detección de un caso relacionado con gusano barrenador en ganado, el presidente de la Asociación Ganadera de Castaños, Marco Antonio Rodríguez, exhortó a productores pecuarios a extremar vigilancia en sus animales y atender de inmediato cualquier herida, por pequeña que parezca, para evitar la propagación de esta plaga.

Explicó que una lesión mínima puede convertirse en puerta de entrada para la mosca que deposita sus huevos en tejido vivo, provocando posteriormente la aparición de larvas que dañan severamente al animal. Señaló que, en el caso detectado, presuntamente una vaca trasladada anteriormente sufrió una caída y se lesionó, lo que habría facilitado la infestación.

Vigilancia permanente en el ganado

Rodríguez advirtió que podrían existir más casos no solo en bovinos, sino también en fauna silvestre como venados y otros animales de sangre caliente, por lo que insistió en mantener vigilancia permanente tanto en ranchos como en zonas rurales.

Detalló que cuando se detecta una herida sospechosa o presencia de gusanos, debe tomarse una muestra y enviarse a laboratorio mediante los protocolos que marca la autoridad sanitaria. Mientras tanto, el productor debe limpiar, desinfectar y atender la lesión de inmediato.

Asimismo, recordó que incluso acciones rutinarias como la colocación de aretes o marcas en el ganado requieren medidas sanitarias estrictas, pues cualquier corte puede representar un riesgo si no se desinfecta correctamente.

Impacto económico para el sector

El dirigente ganadero reconoció que la presencia de esta plaga afecta la economía pecuaria del país, especialmente en regiones que dependen de la exportación de ganado. Añadió que Coahuila buscaba avanzar en estatus sanitario para competir con entidades exportadoras como Chihuahua y Sonora.

Destacó que, ante este panorama, el gobierno estatal impulsa proyectos alternos como corrales de subasta en Castaños y una empacadora de carne con visión exportadora, lo que permitiría mejorar precios para productores locales y reducir intermediarios.

México sin infraestructura suficiente

Rodríguez consideró que el país no está preparado para enfrentar plenamente esta contingencia, al recordar que en años anteriores fue cerrada la planta productora de moscas estériles ubicada en Chiapas, herramienta clave para combatir al gusano barrenador.

Explicó que esta técnica consiste en liberar moscas infértiles, ya que la hembra solo se aparea una vez en su vida; si lo hace con un macho estéril, no se reproduce, rompiendo así el ciclo biológico de la plaga.

Finalmente, confió en que Estados Unidos fortalezca su producción de insectos estériles y pueda colaborar en la franja fronteriza para contener el avance de la mosca hacia el norte del país.