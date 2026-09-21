Desaparecidos en centros penitenciarios bajo nombres distintos

FRONTERA, COAH.-Cambiar el nombre de una persona detenida puede convertirse en otra barrera para las familias que llevan años buscando a sus desaparecidos, de acuerdo con testimonios recopilados durante las jornadas de Búsqueda Nacional en Vida.

María de la Luz López Castruita, "Lucy", coordinadora general de Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos y representante del colectivo Búsqueda Clama Justicia, señaló que durante sus recorridos han encontrado casos de personas desaparecidas que permanecen en centros penitenciarios bajo nombres distintos.

Explicó que inicialmente los colectivos consideraban que eran los propios desaparecidos quienes cambiaban su identidad; sin embargo, al ingresar a los centros penitenciarios y recoger testimonios, encontraron casos en los que las personas aseguraron haber sido obligadas a utilizar otro nombre. Esta situación dificulta que los familiares puedan localizarlos, debido a que las búsquedas se realizan con los datos que originalmente tienen registrados.

"Tenemos varios testimonios que son quienes los detienen. No sabemos con qué fin. Necesitamos también hacer una investigación de esto, por qué los obligan a cambiarse el nombre", señaló Lucy.

Relató que algunos internos han informado que llevan varios años recluidos y que sus familias desconocen que están ahí. "Yo tengo cinco años y mi familia no sabe", ejemplificó sobre uno de los testimonios que han recibido.

Para los colectivos, localizar a estas personas representa un hallazgo que puede cambiar años de incertidumbre para una familia, incluso cuando originalmente no existía una ficha de búsqueda. Lucy explicó que durante las jornadas también reciben información de personas que conocieron a algún desaparecido y que aportan datos desconocidos hasta ese momento. A estos casos los denominan "posibles positivos", porque generan nuevas líneas de investigación.

La Búsqueda Nacional en Vida inició sus recorridos en 2017 y ha realizado jornadas en diferentes estados. En Coahuila, el colectivo ha efectuado recorridos en distintas regiones, debido a la extensión territorial de la entidad.

De acuerdo con Lucy, en Coahuila existen más de 3 mil 500 personas desaparecidas, mientras que a nivel nacional la cifra supera las 133 mil. "Entre más revisemos, más esculquemos, hay más posibilidades de encontrar a nuestros familiares", afirmó.

Para las familias buscadoras, cada registro, testimonio o nombre encontrado puede convertirse en una pista para reconstruir el paradero de una persona desaparecida.