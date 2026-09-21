Acumula joyero 12 denuncias por fraude en Monclova; suma afectación de $100 mil

La Fiscalía General del Estado ha recibido aproximadamente 12 denuncias en contra de un comerciante de joyería radicado en un local del Pasaje Bomer, por no entregar piezas confiadas para su reparación ni responder a las reclamaciones de sus clientes.

El delegado regional de la dependencia, Everardo Lazo Chapa, detalló que la afectación económica estimada por los querellantes oscila entre los 80 mil y los 100 mil pesos en conjunto.

Detalles de las denuncias

Explicó que los hechos ocurrieron en un lapso de dos a tres meses, periodo en el que las víctimas entregaron sus pertenencias sin obtener respuesta favorable.

El funcionario precisó que el imputado no se encuentra detenido debido a que el delito, configurado inicialmente como abuso de confianza, no amerita prisión preventiva oficiosa. Indicó que la ley permite buscar acuerdos de reparación del daño o mecanismos alternativos de solución antes de llevar el caso ante un juez.

Proceso de investigación

Actualmente, las denuncias se encuentran en la etapa de recolección de datos de prueba con el Ministerio Público de Investigación para determinar su judicialización. Lazo Chapa exhortó a más posibles afectados a acudir a las instalaciones de la Fiscalía para interponer las denuncias correspondientes.