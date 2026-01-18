Llevó Saltillo a 160 al Juego de Leyendas

SALTILLO, COAHUILA.- Mario González es un niño de 12 años apasionado del fútbol y, en especial, de los Rayados de Monterrey. Forma parte de la Academia Jaguares que ofrece el Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en el Biblioparque Norte.

El deporte, particularmente el fútbol, representa para Mario un aspecto muy importante en su vida y, a su corta edad, está convencido de los múltiples beneficios que le ha aportado en su desarrollo personal.

“Me gusta mucho el fútbol y venir aquí a la Academia Jaguares con mis amigos, porque además de practicar nos inculcan valores y eso también me ha ayudado en la escuela y en mi familia”, comenta.

Mario y su mamá, María del Socorro, formaron parte de la comitiva de 160 personas de Saltillo que acudieron este fin de semana al Estadio BBVA, en la zona metropolitana de Monterrey, al Juego de Leyendas 2026 entre exfutbolistas internacionales y mexicanos, como parte del preámbulo a la máxima fiesta del fútbol mundial que se desarrollará este año.

La señora María del Socorro destacó el impulso que el alcalde Javier Díaz González ha dado al deporte en Saltillo mediante la rehabilitación de espacios deportivos, las academias municipales y ahora la invitación para asistir a este encuentro.

“Sí es muy importante que se dé atención a los parques y a las canchas, porque las aprovechan los niños y los jóvenes; ahora incluso tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia en el estadio”, comentó.

Al Juego de Leyendas acudieron integrantes de distintas academias municipales, como es el caso de Mario, así como niñas y niños beneficiados con la rehabilitación de espacios deportivos cercanos a sus hogares a través del programa “Activa tu Parque”; además de aficionados que obtuvieron su boleto mediante la convocatoria y rifa realizada en redes sociales.

Mario no dudó al señalar que su jugador favorito del Juego de Leyendas fue Cafú, exfutbolista brasileño que se retiró de las canchas cinco años antes de que él naciera, pero a quien conoce gracias a videos en internet.

Poco antes de las 5:00 de la tarde, la comitiva saltillense llegó al estadio. Mario, su mamá, su amigo Diego y la abuelita de este último se mostraron maravillados por el recinto. Tras recorrerlo, ocuparon los lugares asignados en sus boletos.

En la cancha aparecieron figuras internacionales del fútbol como Cafú, Totti, Alessandro Del Piero, Vieri, Dida, Pepe, Xavi, Puyol y Kluivert, así como leyendas mexicanas como Óscar Pérez, Zague, Alberto García Aspe, Andrés Guardado, Jorge Campos y Luis Hernández, entre otros.

Desde las tribunas, Mario se emocionó al ver a Cafú anotar dos goles y poder presenciarlo en vivo, acompañado de su mamá y sus compañeros de academia, una experiencia que difícilmente imaginó; incluso tuvo la oportunidad de tomarse una fotografía con uno de los jerseys más representativos del exfutbolista brasileño.

Al igual que Mario, niñas y niños integrantes de las academias municipales asistieron acompañados de sus madres, padres o familiares, como fue el caso de Diego, quien acudió con su abuelita.

Mario salió del estadio entusiasmado y convencido de continuar practicando deporte, especialmente fútbol, disciplina que —dijo— le ha dejado valores, constancia y la oportunidad de hacer amigos.

“Sí voy a seguir practicando deporte, me gusta mucho y gracias a esto pudimos venir a este partido; por eso agradecemos al alcalde Javier Díaz González por estas oportunidades”, comentó Diego.

Por su parte, la señora María del Socorro coincidió con su hijo al señalar que el deporte aleja a la niñez de malas prácticas y del sedentarismo, por lo que también agradeció al alcalde por la experiencia vivida.

Durante el trayecto de regreso, Mario y Diego recordaron el partido y a los jugadores que, pese a su corta edad, lograron reconocer. Ambos coincidieron en que nunca olvidarán la oportunidad de haber asistido a uno de los estadios que será sede de la máxima fiesta del fútbol mundial este año.