Francisco Javier Zapata Nájera, entre la vida y la muerte tras ser atropellado

MONCLOVA, COAH.- Francisco Javier Zapata Nájera, de 44 años, lucha por su vida en la Clínica 7 del IMSS, luego de resultar gravemente lesionado al ser atropellado el pasado 30 de agosto en la colonia Guerrero.

Su hermano, Julio Alberto Zapata Nájera, explicó que el estado de salud de Francisco es delicado debido a las múltiples lesiones que sufrió, entre ellas pulmones colapsados, daño en el riñón, hígado y páncreas, además de afectaciones en el bazo.

También presenta lesiones severas en la pelvis y cadera, fracturas en ambas clavículas, varias costillas y uno de sus brazos, por lo que permanece hospitalizado y bajo atención médica.

Circunstancias del atropellamiento

Los hechos ocurrieron el domingo 30 de agosto, en el cruce de la avenida Sur y calle 3, en la colonia Guerrero, luego de una presunta riña.

De acuerdo con la familia, Francisco no era amigo de Edwin Rangel ni de Eduardo Gómez, señalados como presuntos responsables, y descartaron que estuviera conviviendo con ellos momentos antes del atropellamiento.

Julio Alberto relató que, según lo que han podido conocer, Edwin Rangel habría iniciado una discusión con un primo, la cual posteriormente habría escalado a los golpes.

La familia desconoce con precisión qué ocurrió después y qué llevó al atropellamiento de Francisco; sin embargo, señaló que existen antecedentes de amenazas relacionadas con el conflicto.

Apoyo de las autoridades

Ante la gravedad del caso, familiares de Francisco han recibido acompañamiento de autoridades.

Indicaron que el delegado de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, dará seguimiento personalmente a la investigación, mientras que el alcalde Carlos Villarreal Pérez también ha brindado apoyo a la familia.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el atropellamiento y determinar responsabilidades, Francisco permanece hospitalizado, enfrentando una grave condición de salud.