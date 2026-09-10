Ex obreros de AHMSA temen afectaciones por una Venta Única

Este viernes 11 de septiembre vence el plazo para conformar la lista de compradores de Altos Hornos de México, mientras el silencio en torno al proceso mantiene a la expectativa a los exobreros, quienes temen que la subasta vuelva a suspenderse.

Preocupaciones de los exobreros

Los ex trabajadores también temen que el proceso se realice como Venta Única, debido a que, aseguran, esta modalidad los perjudicaría muchísimo en el pago de sus créditos laborales.

Ervey Valenzuela de la Torre, del grupo de Defensa Laboral de Ex Trabajadores de AHMSA, señaló que existe inconformidad entre los exobreros debido a que no se ha generado la lista de los posibles compradores de la empresa.

Explicó que una de las principales preocupaciones es que la operación se concrete como Venta Única, ya que bajo este esquema a los exobreros se les pagaría únicamente 90 días de salario.

Implicaciones de la Venta Única

Además, señaló que se les tomaría en cuenta solo un año y no se respetaría la antigüedad laboral, situación que, afirmó, representaría una afectación importante para los trabajadores. Por ello, los exobreros permanecen a la expectativa del desarrollo del proceso y de la conformación de la lista de posibles compradores de Altos Hornos de México.