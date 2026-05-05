Posponen audiencia por caso de "Bonita"; imputado seguirá en arraigo

La audiencia del caso por el presunto abuso sexual contra la perrita "Bonita", ocurrido en la colonia Petrolera, fue pospuesta por determinación del juez debido al estado de salud del imputado Juan N, un hombre de 88 años de edad que presenta problemas auditivos y requiere de un aparato especial para poder escuchar correctamente durante el proceso judicial.

Durante la comparecencia realizada en el Centro de Justicia Penal, el juez estableció que la próxima audiencia se llevará a cabo el 14 de mayo, con el objetivo de garantizar que el acusado pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa y que el procedimiento se desarrolle conforme a la ley.

Como medida cautelar, se determinó que el señalado permanecerá en arraigo domiciliario bajo el cuidado y supervisión de un familiar directo, quien será responsable de vigilar que cumpla con las condiciones impuestas por la autoridad. Asimismo, durante la audiencia se le notificó que tiene estrictamente prohibido acercarse a niños y animales mientras continúe el proceso legal en su contra.

La denuncia fue presentada formalmente y conforme a derecho, contando con el acompañamiento de diversas asociaciones protectoras de animales, así como activistas y representantes legales que han dado seguimiento al caso desde que se hizo público. Entre ellos estuvieron presentes Ana Márquez, de Fundación Milma; integrantes de Fundación Siete Vidas A.C., Rescatando Patitas y la asociación Lobita Dejando Huella, quienes respaldaron el proceso legal y exigieron que se haga justicia.

Tuilzie Ibarra Vázquez, directora de Lobita Dejando Huella, señaló que existe tranquilidad entre los rescatistas al ver que el caso avanza de manera legal y con una carpeta de investigación bien integrada. "Nos sentimos tranquilas porque se están haciendo las cosas como son y de manera justa. Por eso se dio una nueva fecha, se estará monitoreando que no salga del domicilio y se logró que se presentara ante el juez del Centro de Justicia Penal", comentó.

La audiencia tuvo una duración aproximada de una hora con 40 minutos, de las 2:00 a las 3:40 de la tarde, donde se revisaron las condiciones del proceso y las medidas cautelares aplicadas.

El caso salió a la luz el pasado sábado 2 de mayo, cuando vecinos de las calles Conejo y Lázaro Cárdenas, en la colonia Petrolera, reportaron que el adulto mayor presuntamente fue sorprendido abusando sexualmente de su perrita a plena luz del día. Habitantes del sector retuvieron al hombre identificado como Juan Castillo mientras solicitaban la presencia de las autoridades, generando una fuerte indignación social y movilización de grupos protectores de animales.