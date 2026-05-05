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Coahuila

Riña en fraccionamiento Noblasi II deja seis detenidos y daños materiales

Conflicto vecinal durante la madrugada derivó en destrozos a un vehículo y movilización de autoridades.

Por Angel Garcia - 05 mayo, 2026 - 05:23 p.m.
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      Ciudad Acuña.– Una riña registrada durante la madrugada en el fraccionamiento Noblasi II dejó como saldo seis personas detenidas y daños a un vehículo particular, informaron autoridades.

      Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Candelaria y Azucena, donde elementos de seguridad intervinieron para controlar el conflicto y proceder con la detención de los involucrados.

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      Detalles de la riña

      Los detenidos fueron identificados como Leonardo, de 31 años; Pedro, de 44; José, de 33; Daniel, de 34; Ernesto, de 26, y Luis, de 23 años, quienes fueron puestos a disposición por su presunta participación en los delitos de riña y daños a propiedad ajena.

      Testimonio de un familiar

      De acuerdo con la versión de Jaqueline Juárez, de 20 años, su padre Pedro se encontraba en estado de ebriedad al momento de iniciar el altercado, lo que derivó en la confrontación en la que vecinos comenzaron a arrojar objetos, entre ellos piedras.

      Durante el incidente, una camioneta Chevrolet Trail Blazer modelo 2012, color rojo, resultó con daños considerables, al presentar cristales y parabrisas estrellados.

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