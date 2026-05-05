Héctor Miguel García Falcón presenta propuestas a taxistas en Frontera

FRONTERA, COAH.- El candidato a diputado local por el Distrito 06, Héctor Miguel García Falcón, junto a su compañero de fórmula el maestro Pepe Cerda, sostuvo un encuentro cercano con trabajadores del volante en el municipio de Frontera, Coahuila, donde intercambió ideas, escuchó sus inquietudes y compartió parte de su visión de trabajo para las regiones Centro y Carbonífera.

Durante la reunión, los taxistas expusieron las principales necesidades del sector, destacando temas como seguridad, mejores condiciones laborales y oportunidades de crecimiento.

En un ambiente de diálogo abierto, el candidato reafirmó su compromiso con el gremio taxista y de construir propuestas desde la ciudadanía, atendiendo de frente las demandas reales de la gente.

En este contexto, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín" presentó los ejes de sus compromisos, enfocados en brindar resultados concretos para el Distrito 06.

En primer lugar, habló de "Coahuila Blindado", donde se fortalecerá el modelo de seguridad en el estado, llevándolo a cada colonia, ejido y comunidad, con más prevención, proximidad policial e inteligencia, priorizando siempre la tranquilidad de las familias.

Como segundo punto, destacó "Coahuila Mejora", orientado a impulsar más programas sociales, obras y acciones en los municipios, incluyendo salud accesible y apoyos para personas con discapacidad, bajo el principio de que nadie se quede atrás.

El tercer compromiso corresponde a "Créditos y Becas Pa´delante", con el objetivo de respaldar a jóvenes, emprendedores, mujeres y trabajadores del campo mediante apoyos que les permitan salir adelante y fortalecer su economía.

Asimismo, planteó "En Equipo Decidimos", una propuesta de participación ciudadana donde la población tenga voz directa en la decisión de obras y proyectos, asegurando que los recursos públicos se inviertan en lo que realmente necesita cada comunidad.

Finalmente, presentó el compromiso de impulsar un "Parque Industrial" en la región, gestionando la llegada de nuevas empresas que generen empleos y detonen el desarrollo económico, aprovechando el talento y la vocación productiva de la zona.

Reacción de los taxistas

Al concluir el encuentro, los taxistas manifestaron su respaldo al candidato, colocando calcas en sus unidades como muestra de apoyo y reiterándole su confianza en este proyecto. Además, lo alentaron a continuar con su recorrido por el distrito, reconociendo su cercanía con la gente.