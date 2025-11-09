Con "Aquí Andamos" atienden 900 plazas

SALTILLO, COAHUILA.- Con el propósito de mejorar el entorno y fortalecer los espacios públicos, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos que realizan las cuadrillas del programa "Aquí Andamos" en la plaza pública ubicada en la colonia Virreyes Obrera.

Durante la visita, el Presidente Municipal recorrió el área donde se realizaron acciones de limpieza general, deshierbe, poda de árboles, elaboración de cajetes y aplicación de pintura en el gimnasio urbano, con el objetivo de dejar la plaza en óptimas condiciones para las familias de este sector.

"Las cuadrillas del programa 'Aquí Andamos' trabajan todos los días en distintos puntos de Saltillo, en bulevares, calles y plazas, para mejorar la imagen de la ciudad y ofrecer espacios dignos para la convivencia de las familias", señaló el Alcalde.

Javier Díaz destacó que el programa "Aquí Andamos" es una de las estrategias más completas de mantenimiento urbano que se ha implementado en Saltillo, ya que contempla acciones de limpieza, bacheo, reparación de luminarias, eliminación de grafiti, pintura de camellones, reforestación y rehabilitación de plazas.

Subrayó que, gracias a este esfuerzo permanente, se han realizado más de 1,771 atenciones en más de 900 plazas públicas, así como en las distintas áreas verdes municipales en toda la ciudad, para el beneficio directo de miles de familias saltillenses.

Asimismo, se llevan a cabo diferentes jornadas de reforestación con árboles de distintas especies, así como plantas de ornato en espacios públicos al interior de barrios y colonias, así como en las áreas verdes de bulevares de la ciudad, como en el Emilio Arizpe de la Maza, Jesús Valdés Sánchez, Venustiano Carranza, Francisco Coss, Prolongación Francisco de Urdiñola, Luis Donaldo Colosio, Isidro López Zertuche, Eulalio Gutiérrez Treviño, Pedro Figeroa, entre muchas más.

Entre las colonias recientemente intervenidas por el Gobierno de Saltillo con el programa "Aquí Andamos", se encuentran Mirasierra, Colinas de San Francisco, Privadas La Torre, Vicente Guerrero, Nazario S. Ortiz garza, Humberto Dávila, Las Teresitas, Lomas del Refugio, Morelos, La Amistad, Nogales, Valle de San Antonio, Jardines Coloniales, Colinas del Sur, Valle de Lourdes, Saltillo 2000, 15 de Septiembre, y la Madrid, entre muchas más, donde las cuadrillas realizaron trabajos integrales de mantenimiento y recuperación de espacios públicos.

Refuerza Saltillo atenciones a espacios públicos

El Alcalde informó que, durante las próximas semanas, el programa "Aquí Andamos" continuará con la atención a nuevas plazas en sectores como Loma Linda, Vista Hermosa, Hacienda Narro y Bellavista, además de reforzar los trabajos en bulevares principales como el Isidro López Zertuche y José Musa de León.

"Vamos a seguir fortaleciendo el programa porque los resultados son visibles; las familias disfrutan más sus plazas, los niños tienen espacios seguros para jugar y la ciudad se mantiene limpia y ordenada", puntualizó Díaz González.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la ciudadanía a mantenerse cercana al programa y a realizar reportes o solicitudes a través del Asistente Virtual Saltillo Fácil, al número 844-160-08-08, con el compromiso de atender de manera oportuna las necesidades de cada sector.

Con programas como "Aquí Andamos", el Gobierno Municipal de Saltillo refrenda su compromiso de trabajar todos los días por una ciudad limpia, ordenada y con espacios públicos de calidad.