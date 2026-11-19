La Fiscalía del Estado no ha encontrado indicios de negligencia médica en el fallecimiento de una bebé de dos meses, ocurrido durante la madrugada del sábado 14 de noviembre en el Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Tras conocer señalamientos difundidos en redes sociales sobre una supuesta negligencia atribuida a un enfermero, personal médico forense de la FGE acudió al hospital para revisar el expediente clínico y practicar la necropsia de ley.

Acciones de la autoridad

Everardo Lazo Chapal, delegado de la Fiscalía del Estado, informó que la menor nació prematuramente y que, de acuerdo con la valoración médico-legal, la causa de muerte fue una hemorragia de órganos.

Añadió que el tratamiento aplicado correspondió, hasta donde se ha revisado, a los procedimientos establecidos para este tipo de casos.

Detalles confirmados

El delegado precisó que hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal, por lo que una investigación más amplia dependerá de que se interponga la querella correspondiente.