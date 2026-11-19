El Congreso del Estado revisa de manera responsable la integración de los presupuestos de los 38 municipios de Coahuila para 2027, con el compromiso de evitar la creación de nuevos impuestos, y, de ser necesario, se pide a los ayuntamientos ajustar el gasto de sus administraciones.

La diputada local Guadalupe Oyervides Valdez informó que continúa el análisis de las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos municipales en el Congreso del Estado, con el objetivo de que las decisiones financieras no representen afectaciones a la economía de los ciudadanos.

Explicó que la semana pasada concluyó el periodo para recibir los avances financieros y que durante esta semana continuó la recepción de las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos; sin embargo, la Comisión de Hacienda aún no inicia las sesiones para revisar los presupuestos.

Acciones de la autoridad

Uno de los criterios será vigilar que los incrementos presupuestales no superen el 4 % de inflación autorizado, además de pedir a los municipios que, antes de plantear nuevos gravámenes, ajusten sus gastos administrativos.

Mencionó que el análisis se realizará artículo por artículo y municipio por municipio, mediante una revisión estricta de cada propuesta para evitar decisiones que terminen afectando a los contribuyentes.

Plazos y compromisos

Finalmente, señaló que el Congreso tiene como fecha límite el 25 de diciembre para entregar las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos aprobados, por lo que los trabajos de revisión y autorización deberán concluir antes de ese plazo.