Hallan muerto a joven en Molinos del Rey

RAMOS ARIZPE, Coah.- Un joven identificado como Mateo, conocido entre sus compañeros como "El Wini", fue localizado sin vida la mañana de este miércoles dentro de una vivienda de la colonia Molinos del Rey.

El inmueble se ubica sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, donde, alrededor de las 10:28 a.m., se reportó a una persona inconsciente a Protección Civil y Bomberos.

Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el fallecimiento habría ocurrido por una acción contra su propia vida, circunstancia que quedó bajo investigación de la autoridad ministerial.

Los primeros informes establecen que Mateo tendría aproximadamente 23 años, era originario del estado de Hidalgo y permanecía temporalmente en Ramos Arizpe por cuestiones laborales.

Debido a que no contaba con un lugar donde quedarse, algunos compañeros le habían facilitado una habitación.

Fueron sus propios conocidos quienes realizaron el hallazgo y solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al domicilio y quedó a cargo de las diligencias.

La autoridad ministerial ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes para establecer oficialmente la causa del fallecimiento.