Alista Poder Judicial nueva Ley de Disciplina para el Congreso

SALTILLO, COAH.- El Poder Judicial de Coahuila enviará la próxima semana al Congreso del Estado el proyecto de una nueva Ley de Disciplina, con la que se establecerán las reglas para que el Tribunal Disciplinario pueda asumir las atribuciones previstas en la Constitución.

Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial de Coahuila, informó que el proyecto se encuentra en la etapa final de elaboración y estimó que será remitido al Poder Legislativo durante la próxima semana.

Mientras se concreta la nueva estructura disciplinaria, el Consejo de la Judicatura mantiene abiertos alrededor de 40 expedientes derivados de quejas contra integrantes del Poder Judicial.

Mery Ayup explicó que los casos son de distinta naturaleza e incluyen desde inconformidades por la atención recibida hasta cuestionamientos sobre criterios jurisdiccionales y actuaciones de secretarios, actuarios y jueces.

Del total de expedientes, calculó que entre cuatro y cinco corresponden a jueces, mientras que la mayoría está relacionada con actuaciones de actuarios, secretarios u otros hechos ocurridos dentro de los juzgados. No obstante, aseguró que actualmente no identifica algún asunto que pueda considerarse grave.

"Francamente, ahorita algo grave que yo registre ahí como presidente del Consejo de la Judicatura, no", afirmó.

Recordó que durante su gestión se han aplicado medidas disciplinarias contra servidores públicos cuando se han presentado conductas que no son toleradas por la institución, entre ellas la separación de jueces.

El magistrado presidente señaló que la transformación del Poder Judicial también implica ordenar las responsabilidades de cada integrante para que el personal se concentre en las tareas propias de su puesto.

Indicó que los jueces deben dedicar su tiempo al estudio de los casos, la atención a abogados y justiciables, la participación en audiencias y la emisión de sentencias, en lugar de asumir labores administrativas correspondientes a otras áreas. "Si yo ya puedo ver en el sistema cuántas sentencias me dicta un juez, ahí sí lo traigo correteado. Se lo digo así de simple", expresó.

En cuanto a los secretarios, explicó que su responsabilidad debe centrarse en la elaboración de acuerdos, el análisis de expedientes y el trabajo sustantivo junto con los jueces. A los actuarios, agregó, les corresponde realizar las notificaciones de manera eficiente y evitar errores o irregularidades.

La reorganización, sostuvo, busca aprovechar mejor los recursos humanos del Poder Judicial y generar respuestas más eficientes para la ciudadanía.

Por otra parte, ante las críticas que pueden presentarse en el contexto de los procesos político-electorales, Mery Ayup llamó a mantener el respeto y evitar que las diferencias políticas interfieran con las funciones de la institución.

Aseguró que mantiene apertura para escuchar señalamientos y dialogar con quienes cuestionen el funcionamiento del Poder Judicial, siempre con la intención de encontrar soluciones. "Yo siempre he llamado al respeto. Siempre he escuchado las voces, las críticas, he estado abierto a dialogar siempre, pero para buscar cómo resolver los temas", señaló.

El presidente del Poder Judicial sostuvo que su responsabilidad está enfocada en que los jueces entreguen resultados y actúen conforme a la legalidad. "El Poder Judicial no está en medio de la política, el Poder Judicial está en medio de los conflictos de la gente, está para resolverles sus asuntos", puntualizó.

Mery Ayup también defendió el proceso de transformación de la institución, que contempla el uso de herramientas digitales y la operación de la Ciudad Judicial. De acuerdo con el magistrado presidente, el modelo implementado en Coahuila ha despertado interés en otras entidades. Representantes de Chihuahua, Guanajuato, Pachuca y Nuevo León han acudido para conocer su funcionamiento.

Afirmó que la transformación continuará y que mantiene comunicación con colegios, barras y foros de abogados para recoger observaciones y atender aquellos aspectos que permitan mejorar el desempeño del Poder Judicial.