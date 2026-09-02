Mujer apuñala a dos personas en Times Square: Patricia Cisneros abatida

NUEVA YORK — Agentes del Departamento de Policía de Nueva York abatieron a una mujer identificada como Patricia Cisneros luego de que atacara con armas blancas a dos personas en Times Square, provocando la muerte de una de las víctimas.

Los hechos ocurrieron cerca del cruce de la calle 42 y la Séptima Avenida. De acuerdo con el informe ofrecido por la jefa de la policía neoyorquina, Jessica Tisch, la agresora, de 49 años y residente del distrito de Queens, extrajo dos cuchillos de una bolsa y apuñaló en el abdomen a un hombre de 68 años y a una mujer de 32 años. La víctima femenina falleció tras ser trasladada a un centro hospitalario, mientras que el hombre permanece internado en condición estable.

¿Cómo ocurrió el ataque en Times Square?

Tras el ataque aleatorio, la sospechosa corrió hacia la estación policial de la plaza, donde fue acorralada por varios elementos. Los agentes intentaron persuadirla para que soltara las armas e hicieron uso de pistolas de descarga eléctrica, las cuales no lograron neutralizarla. Ante el avance de la mujer hacia los oficiales profiriendo amenazas directas, los agentes accionaron sus armas de fuego reglamentarias. Cisneros fue trasladada a un hospital, donde se certificó su fallecimiento.

Reacciones de las autoridades tras el ataque

Las autoridades de la ciudad descartaron que el suceso esté vinculado con un acto de terrorismo y confirmaron que la agresora contaba con antecedentes por incidentes relacionados con problemas de salud mental registrados en los años 2018 y 2019, aunque no presentaba arrestos previos en su historial. El alcalde Zohran Mamdani reconoció el despliegue de las corporaciones de seguridad para contener la emergencia en una de las zonas con mayor afluencia turística de la ciudad.