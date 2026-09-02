Reportan muerte de hombre a un costado de Secundaria 1

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Una persona fue localizada sin vida en un domicilio de la zona centro de Ciudad Acuña, a un costado de la Secundaria 1, lo que movilizó a elementos de las autoridades durante este miércoles.

El reporte se recibió luego de que se alertara sobre la presencia de una persona sin vida en un inmueble ubicado sobre la calle Reforma, en el cruce con Justo Sierra.

Las autoridades recibieron el reporte de un hombre sin vida en un domicilio de Ciudad Acuña.

De manera extraoficial, se informó que se trata de un hombre de alrededor de 60 años de edad, quien hasta el momento no ha sido identificado.

El fallecido, un hombre de aproximadamente 60 años, aún no ha sido identificado oficialmente.

Elementos de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar los indicios que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento.

Servicios Periciales realizan diligencias para determinar la causa del deceso.

De manera extraoficial, se señaló que el hombre habría muerto por causas naturales; sin embargo, será la necropsia de ley la que determine oficialmente la causa del deceso.

La investigación quedó a cargo de la Agencia de Investigación Criminal, cuyos elementos continuarán con las diligencias para esclarecer los hechos y establecer la identidad de la persona fallecida.