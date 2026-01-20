Cuatro Ciénegas: Víctor Leija es reconocido con medalla en Madrid

MADRID, ESPAÑA.- En el marco de una ceremonia solemne celebrada en la ciudad de Madrid, el Alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, recibió la Medalla Conmemorativa de la Orden del Camino de Santiago, una distinción de alto prestigio otorgada a personalidades que destacan por su compromiso con la promoción de valores universales y culturales.

La entrega se llevó a cabo con motivo de la Jornada Internacional organizada por la Orden del Camino de Santiago, y la presea fue conferida por el Canciller de la Orden, Alejandro Rubín Carballo, ante representantes de diversas naciones, consolidando el carácter internacional del reconocimiento.

La Orden del Camino de Santiago es una de las instituciones culturales y honoríficas más antiguas y representativas de España, dedicada a la preservación, difusión y defensa del legado histórico, espiritual y cultural del Camino de Santiago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre sus objetivos se encuentra promover los valores del Apóstol Santiago, tales como la solidaridad, el esfuerzo, la fraternidad, la hospitalidad y la unión entre los pueblos.

De acuerdo con sus estatutos, la Medalla Conmemorativa es una distinción honorífica que se otorga de manera selectiva a personas e instituciones que han demostrado, a través de su trayectoria y acciones, un compromiso activo con la difusión de estos valores y con el fortalecimiento de los vínculos culturales entre comunidades y naciones. Su concesión es evaluada por los órganos internos de la Orden, lo que la convierte en un reconocimiento de carácter excepcional y de alto valor simbólico.

Durante la ceremonia, el Canciller Alejandro Rubín Carballo reconoció la labor del Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas, subrayando la importancia de extender el espíritu jacobeo más allá de las fronteras europeas y destacando el papel de los líderes locales en la promoción del entendimiento cultural y la cooperación internacional.

Por su parte, el Ing. Víctor Manuel Leija Vega recibió esta distinción en representación del Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, resaltando que el reconocimiento simboliza el compromiso de su municipio con la preservación del patrimonio cultural, la promoción de valores históricos y el fortalecimiento de los lazos de hermandad entre pueblos.

Este reconocimiento no solo distingue la trayectoria del mandatario municipal, sino que posiciona a Cuatro Ciénegas en el ámbito internacional como un municipio comprometido con la defensa de la cultura, la historia y los valores universales que representa el Camino de Santiago, reforzando su proyección global y su vinculación con instituciones culturales de prestigio internacional.