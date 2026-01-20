Multas de hasta mil pesos en Frontera por incumplimiento de normas de ruido

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Ecología advirtió que se aplicarán multas de hasta mil pesos a las personas que no respeten los límites permitidos de decibeles en el uso de bocinas, principalmente en zonas habitacionales donde se han recibido constantes quejas por ruido excesivo.

El director de Ecología, Alejandro Sánchez Cárdenas, informó que en lo que va del año se han atendido 12 reportes relacionados con esta problemática, siendo las colonias Occidental y Borja donde más se presenta este tipo de conductas. Señaló que, aunque se han recibido diversos reportes, el uso indebido de bocinas es el más reiterativo.

Explicó que varios casos ya han sido resueltos; sin embargo, aún existen situaciones en las que los vecinos no han acatado las indicaciones del departamento. "Se arregló un caso que estaba ocurriendo en la colonia Occidental, pero donde todavía no hemos podido arreglar o que la persona entre en razón es en la colonia Borja, los vecinos ya están cansados y ya hicimos las notificaciones, estamos tratando el tema con Jurídico", expresó.

Sánchez Cárdenas indicó que en estos casos se aplicará una multa inicial de mil pesos, la cual podría incrementarse a mil 500 pesos en caso de reincidencia. Añadió que, si la persona persiste en no respetar el reglamento, el asunto volverá a analizarse con el área jurídica para determinar otro tipo de sanción o un aumento en la multa correspondiente.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a respetar las normas ambientales y de convivencia, a fin de evitar sanciones y contribuir a un entorno más ordenado y tranquilo para todos los vecinos.