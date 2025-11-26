San Buenaventura se prepara para recibir Gravity Bounce y más atracciones

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Fomento Económico de San Buenaventura anunció que este viernes 28 de noviembre llegará Gravity Bounce a las instalaciones de la feria, un mega inflable de la empresa Gravity, un atractivo que —según informó Rolando Salas— ofrecerá servicio durante mes y medio para toda la población sambonense.

El proyecto fue gestionado por el alcalde Javier Flores y contempla más de cuatro mil metros de diversión dirigidos a las familias del municipio. "Estamos muy contentos porque sabemos que será un detonante de desarrollo para el municipio, además de que generará empleo temporal para más de 30 personas en áreas como mantenimiento, seguridad, apoyo operativo y cobro en taquilla", señaló el director Rolando Salas.

Agregó que el parque de atracciones contará con área de alimentos, estacionamiento y personal capacitado para atender a los visitantes durante todo el tiempo que permanezca instalado. Actualmente, se analiza el costo de entrada para niñas, niños y adultos, aunque se adelantó que será accesible y que habrá promociones especiales para los habitantes del municipio.

Además del mega inflable, las instalaciones de la feria albergarán otras actividades como presentaciones de villancicos, un mercadito y diversos eventos pensados para fortalecer la convivencia familiar y dinamizar la economía local.