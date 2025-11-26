Aumenta la venta de pirotecnia informal en Arteaga a pesar de la prohibición

ARTEAGA, COAHUILA.- Aunque en Arteaga la venta de pirotecnia a través de la feria del cohete no ha sido autorizada hasta el momento, el comercio informal continúa creciendo a través de redes sociales, donde usuarios de estados vecinos ofrecen envíos a domicilio para quienes buscan estos productos.

La oferta incluye precios de mayoreo, paquetes especiales y descuentos por temporada, lo que mantiene viva una práctica que cada fin de año genera preocupación entre autoridades y cuerpos de emergencia.

¿Qué ocurrió?

A pesar de que los municipios de la región sureste ya han reiterado públicamente que ni la venta ni el uso de pirotecnia están permitidos, y advirtieron que cualquier persona sorprendida comercializando o detonando estos artefactos será acreedora a sanciones conforme a la ley, la venta no cesa a través de las páginas de Facebook.

Por su parte las autoridades insistieron en que el uso de pirotecnia representa un riesgo para la integridad física, además de contribuir a incidentes que afectan a mascotas, personas vulnerables y al entorno urbano, por lo que se mantiene activa la invitación a la población para sumarse a esta práctica que busca erradicar el uso de pirotecnia en la temporada decembrina.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades de Arteaga han manifestado su preocupación por el aumento de la venta de pirotecnia, enfatizando que esta actividad no solo es ilegal, sino que también pone en peligro a la comunidad. Se han realizado campañas de concientización para informar sobre los peligros asociados a la pirotecnia, instando a los ciudadanos a evitar su uso.

¿Cuáles son las consecuencias de esta práctica?

La venta de pirotecnia, a pesar de las advertencias, sigue siendo una práctica común en la región. Las autoridades continúan monitoreando la situación y han prometido tomar medidas más estrictas para proteger a la comunidad de los riesgos que conlleva el uso de estos productos.