Castaños avanza con nueva pavimentación en la colonia Libertad de Oriente

CASTAÑOS, COAHUILA.- El gobernador de Coahuila Manolo Jiménez Salinas continúa fortaleciendo la infraestructura urbana en la Región Centro. Como parte de los proyectos metropolitanos del programa Mejora Coahuila, el subsecretario Sergio Sisbeles Alvarado entregó este jueves nuevas obras de pavimentación en el municipio de Castaños.

Durante su mensaje, Sisbeles Alvarado destacó que los trabajos realizados en la calle Altamirano y en el camino Providencia de la colonia Libertad de Oriente representan un avance significativo en materia de conectividad y movilidad. La obra incluyó nivelación del área, apertura de caja para alojar la base y estructura del pavimento, compactación del terreno natural, suministro y colocación de base hidráulica en capas de 20 centímetros, instalación de cordón cuneta y la aplicación de carpeta asfáltica. La inversión total asciende a 1 millón 3 mil 980 pesos.

La alcaldesa Yessica Sifuentes Zamora reconoció el cumplimiento de un compromiso más por parte del gobernador Manolo Jiménez y resaltó el liderazgo del subsecretario Sergio Sisbeles y del equipo de Mejora Coahuila en la ejecución puntual de estas obras que responden a necesidades reales de la ciudadanía. Habitantes de la colonia Libertad de Oriente expresaron su satisfacción por la entrega de la pavimentación, señalando que, después de muchos años de solicitudes, hoy pueden ver una obra tangible en su comunidad. "Antes era muy difícil transitar por esta calle, sobre todo en temporada de lluvias. Ahora nuestras familias pueden caminar y trasladarse con mayor seguridad", compartieron vecinos del sector, quienes agradecieron al Gobierno del Estado por dignificar su entorno.

Las autoridades municipales mencionaron que el programa Mejora Coahuila, supervisado por el delegado Pepe Cerda, seguirá avanzando en Castaños y en toda la Región Centro, impulsando obras que beneficien directamente a las familias coahuilenses.