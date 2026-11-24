Castaños, Coah.- En cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudadanía, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, continúa concretando obras de infraestructura social orientadas a atender las necesidades de la población y mejorar las condiciones de vida de las familias en las diferentes colonias del municipio.

En esta ocasión, la presidenta municipal encabezó la entrega de 315 metros lineales de red de agua potable en la colonia Independencia, dando respuesta a una petición que desde tiempo atrás habían planteado los habitantes de este sector.

Durante la entrega, la alcaldesa destacó que una de las prioridades de su administración es fortalecer la infraestructura de servicios básicos, privilegiando aquellas obras que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias, como el acceso al agua potable.

Señaló que la ampliación de esta red permitirá mejorar las condiciones de suministro del vital líquido, además de sentar las bases para atender las futuras necesidades derivadas del crecimiento poblacional de este sector.

Sifuentes Zamora reiteró la importancia de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, que escuche sus inquietudes, conozca las necesidades de cada comunidad y transforme sus peticiones en acciones concretas.

"De eso se trata, de estar cerca de la gente, estar escuchándola, viendo cuáles son las necesidades prioritarias y de qué manera podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de todos los castañenses", expresó la edil.

Asimismo, la presidenta municipal reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, destacando que la suma de esfuerzos y voluntades entre el estado y el municipio permite concretar proyectos que generan beneficios directos para la población.

La alcaldesa adelantó que durante los próximos días continuará la entrega de obras en diferentes sectores de Castaños, refrendando el compromiso de cerrar el año con acciones que fortalezcan la infraestructura municipal, atiendan las demandas ciudadanas y contribuyan al bienestar de las familias castañenses.