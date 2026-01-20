Yesica Sifuentes promueve el deporte con mejoras en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la práctica del deporte y garantizar espacios dignos y seguros para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Castaños lleva a cabo una campaña permanente de limpieza, mantenimiento y mejoramiento en diversos campos y canchas deportivas del municipio.

Siguiendo las indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal de distintas áreas de la administración municipal realizó trabajos de limpieza general y rehabilitación en las canchas de fútbol 7 de la colonia Independencia, así como en las canchas deportivas de la colonia Héroes del 47, atendiendo áreas de uso común para beneficio de niñas, niños, jóvenes y familias que hacen uso cotidiano de estos espacios.

Asimismo, en los campos de fútbol conocidos como "La Estación", se efectuó la sustitución de luminarias que se encontraban fundidas, con el propósito de mejorar la iluminación y brindar mayor seguridad a los deportistas y a las familias que acuden a estos espacios, especialmente durante los horarios nocturnos.

La Presidenta Municipal, Yesica Sifuentes Zamora, destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por promover el deporte y el sano esparcimiento, al tiempo que se trabaja en el rescate y conservación de los espacios públicos.

"Para nuestro gobierno es prioritario mantener en buenas condiciones los espacios deportivos, porque son lugares de convivencia, de formación y de bienestar para nuestra comunidad", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora señaló que estas campañas de mantenimiento continuarán implementándose de manera constante en otras áreas deportivas del municipio.

"Quienes me conocen saben de compromiso con el impulso al deporte desde hace muchos años, por lo que seguiremos apoyando estas actividades que contribuyen a la convivencia familiar y la creación de entornos seguros que contribuyan al desarrollo social de Castaños", finalizó.