San Buenaventura, Coah.– Con el propósito de mejorar las condiciones de iluminación y brindar mayor seguridad a las familias, el alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, acompañado de integrantes del Cabildo, dio arranque a los trabajos de rehabilitación del alumbrado público en la colonia 16 de Abril.

El proyecto contempla la instalación de 100 luminarias LED de 100 watts, como parte de las acciones de modernización y mejoramiento de los servicios públicos municipales.

El regidor de Alumbrado, Francisco González, explicó que los trabajos consisten en el retiro de las luminarias existentes de tipo carcasa y lámparas de vapor de sodio o aditivo metálico, para posteriormente realizar el armado e instalación de nuevas luminarias LED marca Tecnol Led, con una potencia de 100 watts.

Detalló que también se contempla la reutilización de las fotoceldas existentes, suministro y empalme de cable calibre 12, aplicación de cinta aislante, montaje de las nuevas lámparas en los brazos existentes, fijación y pruebas de funcionamiento, garantizando su correcta operación.

En representación de los vecinos, la señora Luzma agradeció al alcalde Javier Flores Rodríguez por atender la petición de los habitantes, especialmente en la calle Coahuila, donde la rehabilitación del alumbrado era una necesidad para mejorar las condiciones de tránsito y seguridad.

Asimismo, destacó el trabajo coordinado con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, al señalar que el alumbrado público forma parte de una estrategia de seguridad compartida que contribuye al bienestar de las familias en la entidad.

Durante su mensaje, el alcalde Javier Flores Rodríguez saludó a los habitantes de la colonia 16 de Abril y señaló que, aunque se trata de una obra que pudiera parecer pequeña, representa un beneficio importante para quienes diariamente transitan y caminan por sus calles.

Destacó que contar con espacios mejor iluminados permite a las familias desplazarse con mayor confianza durante las diferentes horas del día, fortaleciendo la seguridad y la calidad de vida de los habitantes.