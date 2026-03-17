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Coahuila

Mejoran Casa de la Cultura en San Buenaventura para la Feria del Libro 2026

La Feria del Libro 2026 se llevará a cabo del 24 al 26 de marzo en la Casa de la Cultura 'Manuel Neira Barragán'.

Por Staff / La Voz - 17 marzo, 2026 - 05:18 p.m.
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      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Con el objetivo de brindar una mejor imagen y ofrecer espacios dignos a la comunidad, el Ayuntamiento realiza acciones de mejoramiento en la Casa de la Cultura, previo a la próxima celebración de la Feria del Libro "FeLiSan 2026".

      El director de Educación, profesor Juan José Rivera Franco, dio a conocer que, en coordinación con la regidora Luisa García, se llevan a cabo trabajos de pintura en diversas áreas, incluyendo salones y espacios del edificio.

       

      Como parte de estas acciones, se contempla el mantenimiento general mediante la aplicación de pintura en el interior y exterior del inmueble, respetando la tonalidad clara que caracteriza a la Casa de la Cultura, con el fin de conservar su identidad y mejorar su presentación.

      Estas mejoras buscan ofrecer un entorno adecuado para recibir a visitantes, estudiantes y familias que participarán en este importante evento cultural.

      El municipio, a través del departamento de Educación, hace una cordial invitación a la ciudadanía a asistir a la Feria del Libro 2026 "FeLiSan", que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de marzo, en la Casa de la Cultura "Manuel Neira Barragán", a partir de las 9:00 de la mañana.

       

      El evento contará con la participación de destacados expositores como el Dr. Humberto Rodríguez, así como docentes, estudiantes y promotores de la lectura.

      Durante la feria se desarrollarán conferencias, actividades culturales y presentaciones, en un espacio donde la imaginación y el conocimiento se unen para fomentar el gusto por la lectura.

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